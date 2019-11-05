Шестое чувство

На прошлой неделе в Абу-Даби открылась выставка «10 000 years of luxury», в рамках которой Дом Cartier представил необычную инсталляцию. «Коммерсантъ Стиль» побывал на месте событий и выяснил, что она адресована истинным любителям парфюмерного искусства.

Авторами инсталляции USO (или «неопознанный парфюмерный объект») стала мастер-парфюмер дома Cartier Матильда Лоран и группа ученых из немецкой компании Transsolar, которая занимается промышленным дизайном и разработкой климатических систем. «Основная идея этой масштабной работы заключается в том, чтобы рассказать про аромат не привычными средствами, а донести идею его понимания через необычное парфюмерное облако. Важно ни на что не отвлекаться, а остаться наедине с ароматом, вывести обоняние на первый план», — рассказывает Матильда Лоран. Поднимаясь по винтовой лестнице, вы проходите сквозь слои облака, чувствуете основные ноты аромата L’Envol de Cartier и оказываетесь на площадке, в которой, как в вакууме, уже нет ничего, никаких запахов: вы остаетесь наедине со своим впечатлением. Эту лестницу парфюмер сравнивает с горой Олимп, на которой, как известно, проживали греческие боги, и предлагает вам почувствовать себя одним из них.

Напомним, что это второй опыт компании Cartier по созданию подобного рода сооружений: первое было построено в октябре 2017 году в парижском Музее современного искусства Palais de Tokyo.

Помимо парфюмерного облака, на выставке «10 000 years of luxury» можно увидеть работы французских художников начала XX века, скульптуры Архипенко, Бранкузи, и — редкое собрание объектов роскоши, таких как, одежда, обувь, ювелирные украшения, мебель, предметы искусства — всего 350 наименований, начиная со времен китайской династии Шан до наших дней.

Выставка будет открыта до 18 февраля 2020 года.

Ирина Кириенко