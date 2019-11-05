В Ленобласти назвали самые комфортные для жизни города

Власти Ленобласти опубликовали индекс качества городов региона. Его получили 32 населенных пункта, имеющих статус города. Оценка складывалась из анализа шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, средний индекс для региона составил 180 баллов. Максимальный балл (218) по совокупности вышеперечисленных показателей получил город Кудрово. В числе лидеров (200 и более баллов) также Сланцы, Никольское, Кировск, Гатчина и Кингисепп. Близки к ним Луга, Тосно, Тихвин и Приозерск. Замыкает рейтинг комфортной городской среды Любань, набравшая лишь 123 балла.

Индекс качества городской среды был составлен Минстроем РФ совместно с ДОМ.рф и КБ «Стрелка». Подсчеты велись согласно методике, утвержденной распоряжением правительства РФ в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».