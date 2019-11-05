Зарубежные СМИ: К каким последствиям приведет выход США из Парижского соглашения по климату?

Участие США в Парижском соглашении по климату определят президентские выборы. 5 ноября Штаты официально начали процесс выхода из этого договора. Они покинут его через год, но к тому моменту станет известно имя нового президента, и глава государства сможет отменить это решение, пишут американские СМИ. Парижское соглашение по климату было принято четыре года назад: страны-участники договорились не допускать повышения средней температуры на планете, ограничив, в частности, выбросы парниковых газов. Став президентом, Трамп сказал, что документ вредит американской экономике. Но мировые СМИ прогнозируют: если Штаты действительно разорвут соглашение, то стране станет только хуже и экономически, и политически. А первые последствия такого решения уже очевидны. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.



The Washington Post отмечает, что природные катастрофы только последних пяти лет стоили экономике $400 млрд. Более того, изменение климата угрожает и национальной безопасности. Военным базам, а значит, способности США обороняться, угрожают повышение уровня моря и другие подобные опасности. Если сейчас сопоставить карту политически нестабильных территорий и мест, которым угрожают последствия изменения климата, они будут почти идентичны. Помимо этого, другие крупные страны экономически только выиграют от выхода США из Парижского соглашения. Уже сейчас Америка сильно отстает от государств, которые полны решимости извлечь выгоду на рынке «зеленой» энергетики. Так, на каждый доллар, который в него вкладывают США, приходится $3 от Китая.

Впрочем, в отдельных городах и штатах власти пытаются самостоятельно бороться с климатическим кризисом, несмотря на действия федерального правительства, замечает The Guardian. За это выступают, например, члены Американского климатического альянса — а это губернаторы 25 штатов, представляющие больше половины населения страны. Но действий только на местном уровне все равно будет недостаточно.

Другие последствия выхода США из Парижского соглашения — политические. Сдвиг в дипломатических стратегиях начался уже во всем мире, считает The New York Times. Без США добиваться выполнения договоренностей теперь нужно от Китая и Индии — сейчас это крупнейшие источники выбросов на планете. Но ограничивать их уровень страны не обязаны, поскольку, по правилам ООН, это развивающиеся регионы. Хотя Пекин и Нью-Дели все равно согласились соблюдать ограничения в значительной степени лишь из-за участия в Парижском соглашении США. А теперь на них придется надавить другим промышленно развитым странам. Но даже у Европы может не хватить веса, чтобы повлиять на Китай.