В Тобольске может появиться особая экономическая зона

На базе нефтехимической площадки «СИБУРа» в Тобольске может быть создана особая экономическая зона. Однако проект потребует серьезной работы и принятия совместных решений с федеральными партнерами. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает пресс-служба главы региона.

Губернатор подчеркнул, что ключевым партнером ОЭЗ может выступить «СИБУР». «ОЭЗ позволит дать предприятиям большее количество льгот, чем в индустриальных парках. Поэтому мы задумываемся о такой форме поддержки и создании особой экономической зоны в Тобольске. Этот проект позитивно скажется и на развитии города, Тобольск должен быть в нем заинтересован», — отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области напомнил, что регион уже имеет успешный опыт работы в этом направлении. Индустриальный парк «Боровский» полностью заполнен, сейчас идет работа по наполнению индустриального парка «Богандинский». Пока там возводят инфраструктуру, проектируют железнодорожные пути.