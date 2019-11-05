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Подозрительную партию из 347 шкур КРС выявили в Удмуртии

Подозрительную партию из 347 шкур крупного рогатого скота (КРС) весом 3,35 тонн обнаружили в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике и Кировской области.

Специалисты управления выявили расхождение веса партии боенских конфискатов и шкур КРС со временем их выработки в сентябре 2019 года. В ветеринарном сопроводительном документе для отправки на переработку в адрес компании из Елабуги был указа вес боенских конфискатов в 4,21 тонн. При этом, фактически, в системе «Меркурий» была указана выработка 861,7 кг боенских конфискатов. Излишек в 3,35 тонн состоял из 347 шкур рогатого скота, реализованных организацией из Богородска в Нижегородской области. В настоящее время управление устанавливает цепочку поставок шкур.

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