МЧС предупредило москвичей о дожде и порывах ветра

Столичное управление МЧС предупредило жителей города о неблагоприятных погодных условиях. В Москве с 17:00 вторника, 5 ноября, до 3:00 среды, 6 ноября, ожидается дождь, а также усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

Кроме того, с 18:00 5 ноября Гидрометцентр объявил из-за ветра «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, он также будет действовать до 3:00 6 ноября.

Об ухудшении погодных условий предупредил также Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. ЦОДД призвал автомобилистов не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций.