По факту падения лифта с рабочими в роддоме Петербурга возбуждено уголовное дело

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту падения лифта с рабочими во время ремонтных работ в роддоме на проспекте Солидарности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Напомним, что ЧП в здании роддома произошло накануне. В результате обрыва троса с высоты сорвался лифт с людьми. Пострадали два монтажника, они госпитализированы.