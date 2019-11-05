Жизнь с «условно-комфортным» городским климатом Нижний Новгород стал четвертым среди крупнейших городов России по качеству городской среды.

Нижний Новгород занял высокую четвертую строчку в составленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Индексе качества городской среды. Этот индекс имеет практическое значение, поскольку он будет использоваться, в том числе, для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных госпрограмм и муниципальных программ формирования современной городской среды.

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Наш город набрал 190 баллов из 360 возможных. Внутригородской климат Нижнего Новгорода назван "Условно комфортным".

Впереди России всей, как водится, Москва и Санкт-Петербург. На балл нас обогнал Екатеринбург. Равенство по очкам у Нижнего с Казанью.

Выше всего эксперты оценили Нижний Новгород по таким индикаторам как: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства и общественно-деловая инфраструктура. Недостатки отмечены в социально-досуговой инфраструктуре и общегородских пространствах.

Нижегородский архитектурный критик Марина Игнатушко поделилась с «КоммерсантFM Нижний Новгород» своим мнением по поводу состояния городской среды.

Другие города Нижегородской области также подверглись оценке. Дзержинск набрал те же 190 баллов что и Нижний, но в категории больших российских городов. Там высоко оценена ситуация с жильем, озелененными территориями и общегородским пространством.

Наибольшее количество баллов среди больших городов в Нижегородской области набрал Арзамас, который среди всех больших российских городов (на считая мегаполисов) занял пятое место. Дзержинск лишь на 27 строчке.

В категории средних городов области лучший в регионе - Саров, среди малых городов - Заволжье.

Оценка базировалась на основе данных за прошлый год. При этом, по утверждению организаторов исслеования, индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире.