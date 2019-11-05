05 ноября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Жизнь с «условно-комфортным» городским климатом

Нижний Новгород стал четвертым среди крупнейших городов России по качеству городской среды.

от

Нижний Новгород занял высокую четвертую строчку в составленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Индексе качества городской среды. Этот индекс имеет практическое значение, поскольку он будет использоваться, в том числе, для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных госпрограмм и муниципальных программ формирования современной городской среды.

а

Наш город набрал 190 баллов из 360 возможных. Внутригородской климат Нижнего Новгорода назван "Условно комфортным".

Впереди России всей, как водится, Москва и Санкт-Петербург. На балл нас обогнал Екатеринбург. Равенство по очкам у Нижнего с Казанью.

Выше всего эксперты оценили Нижний Новгород по таким индикаторам как: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства и общественно-деловая инфраструктура. Недостатки отмечены в социально-досуговой инфраструктуре и общегородских пространствах.

Нижегородский архитектурный критик Марина Игнатушко поделилась с «КоммерсантFM Нижний Новгород» своим мнением по поводу состояния городской среды.

Другие города Нижегородской области также подверглись оценке. Дзержинск набрал те же 190 баллов что и Нижний, но в категории больших российских городов. Там высоко оценена ситуация с жильем, озелененными территориями и общегородским пространством.

Наибольшее количество баллов среди больших городов в Нижегородской области набрал Арзамас, который среди всех больших российских городов (на считая мегаполисов) занял пятое место. Дзержинск лишь на 27 строчке.

В категории средних городов области лучший в регионе - Саров, среди малых городов - Заволжье.

Оценка базировалась на основе данных за прошлый год. При этом, по утверждению организаторов исслеования, индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Нижегородцам незаконно выставили корректировку платежей за тепло ДУКи решили сами производить расчеты населению за отопление и горячее водоснабжение.
Сергей Воронов получил реальный срок за пособничество в продаже депутатского мандата Три года колонии назначил суд бывшему депутату Госдумы, заму губернатора и действующему политтехнологу.
Нижний Новгород занял четвертое место среди городов-миллионников России по качеству городской среды Общественность высказывает сомнения в реалистичности этого рейтинга.
Новые автобусы получил Нижний Новгород в День народного единства Прибывший подвижной состав работает на газомоторном топливе.
Комиссия по Красной книге не согласовала пересадку растений от дома Алексеева У застройщика ООО «Дом на Провиантской» всё больше проблем.
Станцию снеготаяния построят в Артемовских лугах за миллион долларов На будущем объекте планируют утилизировать 300 тысяч кубометров снега в год.
Профиль пользователя