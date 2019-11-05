Вратарь «Рубина» объявлен лучшим голкипером по итогам тура

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, который оставил свои ворота в неприкосновенности в матче с «Крыльями Советов», попал в символическую сборную 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по версии Instat Index, говорится в сообщении лиги.

Также в состав попали защитники Дуглас Сантос из «Зенита», Иван Ордец из «Динамо», Урош Спаич из «Краснодара», Денис Кулаков из «Урала», полузащитники Александр Ерохин из «Зенита», Антон Швец из «Ахмата», Никола Влашич из ЦСКА, Алексей Миранчук из «Локомотива», нападающие Артем Дзюба из «Зенита» и Владимир Обухов из «Тамбова».

Напомним, что матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» закончился нулевой ничьей. После 15 туров казанская команда находится на 12-й позиции с 17 очками.

"Ъ-Казань"