МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков 6 ноября в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночь и днем в области ожидаются небольшие и умеренные (на крайнем западе) осадки в виде мокрого снега и дождя, утром гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем поднимется до +2,+7 градусов Цельсия.

Из-за сильного ветра повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.