Атомщики вручили медикам Волгодонска ключи от новых квартир

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников вручил ключи от пяти трехкомнатных квартир в новом доме по ул. Индустриальная в г. Волгодонске врачам МСЧ №5 ФМБА России.
Решение о безвозмездной передаче в оперативное управление Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) квартир в новом доме, построенном на средства АО «Концерн Росэнергоатом», принято в рамках социального партнерства между агентством и предприятиями атомной отрасли, а также с целью привлечения высококвалифицированных медицинских кадров для работы в г. Волгодонске.
- Обеспечение комфортабельным жильем медицинских работников – это подтверждение последовательности действий Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом» и Ростовской АЭС, направленных на повышение качества медицинского обслуживания в Волгодонске и привлечение в город высококвалифицированных специалистов, - отметил Андрей Сальников на торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир сотрудникам медсанчасти. – Эту работу мы ведем на протяжении многих лет. В Волгодонске успешно реализуется отраслевой проект «Бережливая поликлиника», ведется строительство новой медсанчасти, в которой совершенно другой уровень медицинского обслуживания смогут получать не только работники атомной станции, но и все жители города».
Заказчиком-застройщиком дома, где вместе с атомщиками будут жить и медработники, выступила ипотечная компания атомной отрасли (ИКАО). Первыми обладателями ключей от новых квартир стали врач функциональной диагностики Валентина Шандригайло и семья Таштановых - рентгенолаборант Руслан с супругой Мадиной, которая работает фельдшером. Ключи еще от трёх квартир директор Ростовской АЭС передал начальнику медсанчасти №5 Олегу Кудинову.
- Мы очень благодарны за такой щедрый шаг – предоставление жилья нашим работникам, - обратился к руководству атомной станции Олег Кудинов. - Мы и дальше будем повышать качество предоставления медицинских услуг нашим учреждением, привлекать только высококвалифицированных специалистов, в особенности тех специализаций, по которым в городе наблюдается острая нехватка.
Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 Ростовской АЭС введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 2018 г.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.