Возобновлены работы по укреплению берега Волги в Саратове

В Саратове возобновились работы по строительству третьей очереди набережной Волги, сообщили в пресс-службе губернатора. По данным правительства, сейчас ведется завоз песка по всей территории строительства пляжа, идет устройство шпунтов нижнего мола.

Как пояснили в обладминистрации, представители подрядчика ООО «Тандем проект», пояснили, что сейчас основная задача — завершить гидротехническое сооружение и вести строительство набережной в сторону верхней части пляжа к улице Шелковичной.

«На сегодняшний день работы по пляжной части новой набережной возобновились. Погодные условия будут только ухудшаться, поэтому стоит задача ускориться, и успеть сделать максимально возможный объем до конца этого года»,— отметил Валерий Радаев.

Как писал "Ъ-Средняя Волга", работы по берегоукреплению должны завершиться к 30 ноября, однако в правительстве высказывали опасения, что подрядчик не успеет выполнить контракт в срок, так как работы приостанавливались для проведения исследований берега реки.

Сергей Петунин