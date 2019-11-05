Саратовская область выделит 36,56 млн руб. на субсидии на региональные авиарейсы

Правительство Саратовской области на 61% просубсидирует рейсы из аэропорта «Гагарин» в четыре города. Это следует из документа на сайте Росавиации.

Речь идет о субсидировании за счет бюджета авиарейсов компании «ИрАэро» в Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Екатеринбург. Все они должны начать осуществляться с 19 ноября.

В областном бюджете на этот год на указанные цели предусмотрено 36,56 млн руб., на следующий год – 123,88 млн руб. Рейсы по каждому направлению будут осуществляться 2-3 раза в неделю

Марина Ковалева