Десятому «Серебряному Лучнику» - Юг – быть!

Исполнительная дирекция Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг в десятый раз открывает прием заявок на участие в главной профессиональной премии Юга России. В конкурсе рассматриваются коммуникационные проекты, реализованные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на протяжении 2019г. Заявочная кампания продлится до конца декабря. Победителей объявят в начале 2020 года на торжественной церемонии награждения в Ростове-на-Дону, которая традиционно состоится в рамках Форума коммуникаций Юга России.



За десять лет существования Премии было представлено более 600 проектов из 13 субъектов юга России. В конкурсе принимали участие авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей, рекламы и маркетинга. Победителями прошлой премии стали такие проекты, как «Кибертурниры по World of Tanks в ЮФО и СКФО» (макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» из Краснодара); «Корпоративный фитнес-марафон «Меняюсь с Райффайзенбанком»» (южный филиал АО «Райффайзенбанк»); проект по продвижению региона «Франция» в Ростовской области: фестиваль «Французская осень», представленный общественной организацией «Альянс Франсез – Ростовская область», и многие другие.

Все годы оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Юг» в составе AGT Communications Group.

«Профессиональная команда «АГТ-Юг» реализовала один из самых амбициозных коммуникационных проектов региона, взяв на себя ответственность за проведение конкурса и вручение Премии «Серебряный Лучник»-Юг. За эти 10 лет Исполнительной дирекции удалось собрать и представить прекрасные примеры успешного решения задач в бизнесе, социальной и государственной сферах», - прокомментировала Надежда Явдолюк, Исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

По итогам 2019 года принимаются проекты в пяти проектных номинациях: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Маркетинговые коммуникации». Конкурс объединяет проекты года в сфере PR, которым предстоит пройти экспертную оценку. Защитить проекты авторы смогут публично перед жюри и профессиональным сообществом в феврале 2020 года в Ростове-на-Дону.

Ежегодно в состав жюри Премии входят эксперты в области связей с общественностью, digital и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. В разные годы работу жюри региональной Премии возглавляли: Игорь Минтусов, Председатель совета директоров первой российской PR-компании «Никколо М», Член Попечительского Совета премии «Серебряный Лучник», Президент IABC/Russia, Президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC), Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО); Игорь Писарский, Председатель Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», Председатель Совета директоров Агентства «Р.И.М.»; Кирилл Алявдин, Директор по корпоративным коммуникациям Tele2; Вячеслав Лащевский, Председатель совета директоров Коммуникационной Группы АГТ, первый заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций; Юлия Грязнова, Исполнительный директор РАСО; Петр Лидов, Директор по коммуникациям и связям с общественностью в МИА «Россия сегодня».

Критерии, которые учитываются при оценке проектов: оригинальность замысла и реализации, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей, эффективность проекта и соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях. Подробная информация о требованиях к оформлению проектов и критериям их оценки представлена на сайте Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»: http://www.luchnik.ru/conditions/rules/

Формат и масштаб проектов может быть любым: от узконаправленных коммуникационных кампании, акций или специальных событий, до комплексных медиакампаний, программ и реализованных стратегий. Для участия необходимо подать заявку на сайте www.luchnik-ug.ru/registration/

Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также бесплатно подать заявку можно на сайте www.luchnik-ug.ru и в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Юг.