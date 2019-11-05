Сын главы Краснокамска возглавил думу Уинского округа

Сегодня депутаты вновь избранной думы Уинского муниципального округа избрали нового председателя: им стал Максим Быкариз, депутат земского собрания Уинского района, директор ООО «Стройтехресурс» и кандидат от «Единой России». 27 октября он выиграл выборы в думу Уинского муниципального округа по многомандатному округу №2. Максим Быкариз — сын руководителя Краснокамского городского округа и экс-главы Уинского района Игоря Быкариза. За его кандидатуру проголосовали девять депутатов, четверо против.

По итогам выборов 27 октября большинство в думе Уинского муниципального округа получила «Единая Россия». От партии власти в представительный орган прошли девять депутатов, от КПРФ — двое. В составе думы оказались также два кандидата-самовыдвиженца и по одному представителю от ЛДПР и «Справедливой России».

Сегодня же думу Кудымкарского муниципального округа возглавил Михаил Петров, сын депутата законодательного собрания Алексея Петрова.