Нижний Новгород занял четвертое место среди городов-миллионников России по качеству городской среды

Наш город набрал 190 баллов из 360 возможных в исследовании, проведенном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Рейтинг опубликован на сайте проекта «Индекс качества городской среды».

Самых заметных показателей Нижний добился по таким индикаторам как: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства и общественно-деловая инфраструктура. Хуже обстоят дела с социально-досуговой инфраструктурой и общегородским пространством.

Архитектурный критик Марина Игнатушко в интервью «КоммерсантFM Нижний Новгород» высказала сомнения в реалистичности рейтинга, приведя в пример свой родной Ленинский район, в котором, по ее наблюдениям, благоустройство сводится к организации парковок за счет сокращения зеленых зон.

Отметим, что такой же результат, как у Нижнего Новгорода, показала Казань, при этом у занявшего 3 место Екатеринбурга всего на 1 балл больше, а занимающего строчку ниже Красноярска лишь на 1 балл меньше. Лидируют с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург, причем столица набрала почти в 1,5 раза больше баллов, чем четверка городов, в которую вошел Нижний Новгород, а Питер оторвался от этой четверки примерно в 1,25 раза.