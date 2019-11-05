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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Ростове ввели ограничения по безналичной оплате проезда

Оплатить банковской картой проезд в общественном транспорте Ростова теперь можно не более чем за двух пассажиров за один рейс, сообщает «Ростовский городской транспорт». Такие ограничения решили ввести в связи с частым попаданием банковских карт в стоп-лист из-за отсутствия средств для списания в момент авторизации платежей. Процесс авторизации происходит оффлайн, и деньги списываются в период от нескольких минут до нескольких дней после совершения поездки. Поэтому при большом количестве платежей денег на счету может не хватить.

Дарья Голякова


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