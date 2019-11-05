За плохую уборку снега на дорогах Челябинской области подрядчика оштрафовали на 700 тыс. рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера направило претензию подрядной организации АО «Ойкумена» (Москва) в связи с ненадлежащим выполнением обязательств по содержанию региональных дорог. За несоблюдение условий государственного контракта подрядчик обязан заплатить штраф в размере 700 тыс. руб. и за свой счет устранить недостатки содержания автодорог, сообщает пресс-служба правительства области.

В ходе проверки, проведенной после снегопада на прошлой неделе, установлено, что подрядчик не уложился в нормативные сроки очистки проезжей части от снега и «устранения зимней скользкости» на семи магистралях. При этом миндортранс региона заблаговременно уведомил «Ойкумену» о неблагоприятной погоде. Подрядная организация за свой счет устранит недостатки содержания на автодорогах: Южноуральск – Магнитогорск (км 88 – км 110), Миасс – Златоуст, Кулуево – Яраткулова ( км 3 – км 9), Миасс – Карабаш – Кыштым, Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым, Кузнецкое – автодорога Миасс–Карабаш–Кыштым, обход села Миасское.