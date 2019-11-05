Новосибирскую школьницу унизили на чаепитии из-за несданных ее мамой денег

В Новосибирске проводится педагогическое расследование инцидента из-за того, что восьмилетнюю ученицу школы №183 выгнали с чаепития. Об этом изданию «Говорит Москва» сообщила директор учебного заведения Наталья Пермякова.

По информации издания, во время детского праздника член родительского комитета унизил девочку и вывел ее из-за общего стола, потому что та пришла со своим соком и кексами. «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай»,— процитировала слова женщины мать ребенка. Она самостоятельно купила ей сладости, отказавшись сдавать деньги на мероприятие из-за отсутствия отчетности. До этого мать девочки попросила родительский комитет предоставить чеки, но тот отказались это сделать и пообещал, что у нее с дочерью будут проблемы.

По словам директора школы Натальи Пермяковой, сейчас идет педагогическое расследование с привлечением сотрудников полиции. «Результаты расследования я вам сказать не могу. Оно началось сегодня в девять утра»,— уточнила госпожа Пермякова.

Юлия Сасевич