Владимир Путин сменил председателя Пестречинского райсуда Татарстана

Президент РФ Владимир Путин своим указом сменил председателя Пестречинского райсуда в Татарстане. Эту должность занял Ирек Набиев, ранее возглавлявший Менделеевский райсуд. Документ опубликован на портале правовой информации. Он сменил на этом посту Рината Газизуллина, у которого истек срок председательских полномочий.

Также, согласно документу, были продлены полномочия председателя Приволжского районного суда Казани Рината Сафина, занимающего эту должность с января 2014 года. Кроме того, своим указом Владимир Путин назначил на пост замглавы Авиастроительного райсуда Казани Ильшата Тухватуллина, ранее работавшего судьей в Высокогорском райсуде.

"Ъ-Казань"