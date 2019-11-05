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Владимир Путин сменил председателя Пестречинского райсуда Татарстана

Президент РФ Владимир Путин своим указом сменил председателя Пестречинского райсуда в Татарстане. Эту должность занял Ирек Набиев, ранее возглавлявший Менделеевский райсуд. Документ опубликован на портале правовой информации. Он сменил на этом посту Рината Газизуллина, у которого истек срок председательских полномочий.

Также, согласно документу, были продлены полномочия председателя Приволжского районного суда Казани Рината Сафина, занимающего эту должность с января 2014 года. Кроме того, своим указом Владимир Путин назначил на пост замглавы Авиастроительного райсуда Казани Ильшата Тухватуллина, ранее работавшего судьей в Высокогорском райсуде.

"Ъ-Казань"


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