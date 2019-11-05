«Башсельхозтехника» не смогла продать активы в Уршаке за 225,06 млн рублей

Унитарное сельхозпредприятие «Башсельхозтехника» на аукционе, назначенном на 11 ноября, не смогло продать имущество, принадлежащее предприятию. На момент окончания срока подачи заявок не было подано ни одной заявки от участников, сообщается в итоговом протоколе от 1 ноября, размещенном на сайте проведения торгов.

Начальная цена актива была определена в 225,06 млн руб. На торги выставлялся склад общей площадью 15,68 тыс. кв. м в поселке Уршак Уфимского района (находится в залоге у АО «Росагролизинг»).

ГУСП «Башсельхозтехника» занимается оптовой продажей машин и оборудования.

Майя Иванова