Пятеро игроков «Зенита» вызваны на отборочные матчи сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, всего вызовы в национальную команду получили 25 футболистов, пятеро из которых представляют петербургский «Зенит». Это защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев и нападающий Артем Дзюба. Подготовку к матчам в составе сборной России они начнут 10 ноября в Сочи.

График подготовки национальной сборной станет известен позднее.

Напомним, что матч со сборной Бельгии состоится 16 ноября в Петербурге, а со сборной Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.