В результате драки на территории спортшколы в Ставрополе погиб мужчина

В Ставрополе следователи задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, вечером 2 ноября подозреваемый находился на территории спортивной школы в Ставрополе и сделал замечание мужчине, пытавшемуся пройти во время матча на футбольное поле. Между ними возник конфликт. Подозреваемый ударил кулаком в голову потерпевшего, в результате чего тот упал на асфальт. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 3 ноября.

В пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю “Ъ-Юг” уточнили, что подозреваемый не является сотрудником спортшколы или службы охраны.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, осмотрел место происшествия и изъял видеозапись камеры наблюдения.

Дарья Голякова