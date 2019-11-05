В Удмуртии назначили второго замминистра сельского хозяйства

Новым замминистра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назначен Михаил Юдин. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Ранее господин Юдин возглавлял управление развития сельских территорий, организационной, контрольной, мобилизационной, кадровой и правовой работы обозначенного министерства. В новой должности он продолжит курировать вопросы комплексного развития сельских территорий.

Напомним, что в начале 2019 года заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назначили Наталью Шавшукову. Она курирует вопросы развития животноводства и племенного дела республики. Ранее госпожа Шавшукова работала в АО «Уралплемцентр» в Екатеринбурге.