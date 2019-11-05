В Челябинской области чемпиона по ММА будут судить за создание ОПГ, грабежи и разбои

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении победителя всероссийского турнира по смешанным единоборствам Ярослава Морева, а также пяти участников организованной им преступной группы, обвиняемых в серии грабежей и разбойных нападений на жителей Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Челябинской области, по версии следствия, осенью 2018 года Ярослав Морев, являясь профессиональным спортсменом, создал преступную группу, в которую привлек пятерых знакомых по совместным занятиям единоборствами. Трое из них были несовершеннолетними. В ноябре 2018 года соучастники избили и ограбили пятерых магнитогорцев, одна из них была женщиной. Сумма ущерба превысила 100 тыс. руб. По данным СК, расследование дела с самого начала представляло сложность, поскольку преступники нападали по ночам на пьяных людей, которые не могли описать разбойников. Затем они начали использовать автомобили для быстрого отхода, а во время последнего эпизода - маски. После одного из нападений сотрудники ГИБДД устроили погоню за машиной преступников, но и удалось скрыться.

В зависимости от степени участия магнитогорцам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Оперативным сопровождением по уголовному делу занималось ГУ МВД России по Челябинской области. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.