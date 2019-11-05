Думу Кудымкарского района возглавил сын депутата заксобрания

Сегодня депутаты вновь избранной думы Кудымкарского муниципального округа председателем избрали своего спикера. Им был избран Михаил Петров, являющийся сыном депутата законодательного собрания Алексея Петрова. За него отдали 11 голосов, за прежнего спикера Алексея Плотникова было подано 4 голоса.

Напомним, 27 октября в Коми-округе прошли выборы депутатов местных представительных органов. В Кудымкарском муниципальном округе «Единая Россия» получила 12 из 15 мандатов. В думу прошли также один самовыдвиженец и по одному кандидату от ЛДПР и «Справедливой России».