Полковник из краевого главка МВД стал замначальника УМВД по Псковской области

Заместителем начальника УМВД по Псковской области — начальником следственного управления назначен полковник Сергей Степонайтис. Данные об этом содержатся на сайте областного управления.

Господин Степонайтис ранее проходил службу в следственных подразделениях ГУ МВД по Пермскому краю. В 2016 году его назначили начальником следственной части ГСУ, а весной 2018 года он стал первым заместителем руководителя ГСУ краевого главка МВД.

В июне 2019 года Псковское управление МВД РФ возглавил выходец из Пермского края — генерал-майор Алексей Овсянников. Господин Степонайтис входит в команду нового начальника УМВД.