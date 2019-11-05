«ПроМедицина» — клиники с историей Интересные факты из жизни холдинга в цифрах и инфографике

Многие знакомы с брендом «ПроМедицина» как одной из крупных сетевых клиник Уфы. Возможно, многие являются пациентами одного из её многочисленных филиалов. Сегодня мы раскроем вам несколько интересных фактов, о которых вы, скорее всего, и не задумывались.

• Уфа — родной город холдинга, здесь расположены 6 клиник различных направлений.

• Через 1,5 года «ПроМедицина» отметит 20-летие.

• «ПроМедицина» была первой в Уфе частной клиникой, специализирующейся на профилактике и лечении онкологических заболеваний.

• В холдинге работает 1012 человек.

• В зоне ожидания детских филиалов работает аниматор.

• Во время сдачи анализов детям проводят обезболивание.

• Во главе холдинга «ПроМедицина» стоят 2 генеральных директора — 2 хрупкие женщины.

• Врачи холдинга — не только опытные практики, они также читают лекции и проводят обучение в Уфе и по всей России.

Узнать о «ПроМедицине» больше, а также записаться на приём к врачу в личном кабинете можно на сайте www.promedicina.clinic или по телефону 246-30-03.

Данные инфографики предоставлены информационной системой МИС «Инфоклиника».

* Данные рассчитаны на основе анкетированного опроса клиентов.

** Курс из 10 процедур микротокового воздействия предоставляется в качестве подарка при проведении операции по удалению подкожно-жировой клетчатки (липосакции).

*** 1 сеанс профилактической процедуры (20 минут) чрескожной короткоимпульсной электростимуляции (ЧЭНС) аппаратом Cefaly предоставляется в подарок при назначении на первичном приёме врача-невролога (цефалголога).

О сроках, правилах, месте проведения стимулирующей акции и порядке получения подарка уточняйте по телефонам и на сайте. Лицензия №ЛО-02-01-007316 от 30.08.2019 г., выдана МЗ РБ.