Более 500 тысяч рублей похитили у 95-летней ижевчанки под предлогом денежной реформы

У 95-летней пенсионерки из Ижевска похитили более 500 тыс. руб. под предлогом денежной реформы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая рассказала, что в ее квартиру пришла неизвестная женщина, которая представилась соцработником и сообщила, что в настоящее время проводится обмен денежных средств. Пенсионерка передала женщине все деньги — более 500 тыс. руб. Злоумышленница ушла, сказав, что вскоре принесет «новые деньги». Спустя несколько дней потерпевшая рассказала об этом родственникам, которые посоветовали обратиться в полицию.