На Ставрополье два КФХ получили гранты по недостоверным сведениям

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил два иска краевой прокуратуры и обязал двух глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) региона возвратить в федеральный бюджет и бюджет края гранты в размере 1,5 млн руб. и 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура выявила нарушения в использовании бюджетных средств, выделенных в 2016 и 2017 годах в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства» и направила в суд шесть исков о признании недействительными соглашений о предоставлении грантов. Проверка показала, что главы КФХ предоставили недостоверные сведения с целью получения грантов. При этом сотрудники министерства сельского хозяйства региона должным образом не проверили достоверность предоставленных ими сведений и документов. Ведомство потребовало у глав шести КФХ возвратить деньги на общую сумму 25 млн руб. Пока суд удовлетворил только два иска.

Дарья Голякова