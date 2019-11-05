Андрей Козицын открыл вторую очередь центра «УГМК-Здоровье»

В Екатеринбурге во вторник открылась вторая очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье». В церемонии приняли участие глава УГМК Андрей Козицын и губернатор Евгений Куйвашев.

Во второй очереди центра разместился родильный дом, рассчитанный на 1,5 тыс. родов в год, с лабораторией ЭКО, женской консультацией. Здесь также заработал детский стационар с блоком, где проводятся операции по нескольким направлениям: общая хирургия, ЛОР-операции, детская урология и травматология-ортопедия.

Площадь первой очереди составляет 19 тыс. кв. м., благодаря открытию нового корпуса, общая площадь клиники выросла в три раза. Центр предоставляет услуги по 100 различным направлениям. Количество пациентов по итогам 2018 года составило почти 500 тыс. человек. В этом году журнал Forbes включил «УГМК-Здоровье» в топ-20 частных клиник России с выручкой 1,45 млрд руб.

Общий объем инвестиций в проект составил 10 млрд руб.

Татьяна Дрогаева