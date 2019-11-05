МИД РФ сообщил о запрете Эстонии на пролет самолета с вице-премьером России

Таллин не разрешил в октябре пролететь над Эстонией самолету, на борту которого находился зампредседателя правительства России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. О каком конкретно вице-премьере идет речь, она не уточнила.

Об этом госпожа Захарова рассказала, комментируя отказ Эстонии пропустить в свои воды российское судно «Академик Примаков». Судно уже дважды в этом году пропускалось эстонской стороной, поэтому отказ «без объяснения причин» вызывает «крайнее недоумение». Эстонская сторона никак не прокомментировала свой отказ.

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов"»,— сказала официальный представитель МИДа (цитата по «РИА Новости»). Российское дипломатическое ведомство расценивает это как «недружественные демарши», добавила госпожа Захарова.

Напомним, в апреле помимо Эстонии впустить в территориальные воды страны российское судно «Седов» отказалась еще и Польша. В польском МИД это тогда объяснили тем, что «допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма».