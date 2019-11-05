В индустриальном парке «Боровский» открылся завод по переработке овощей

Сегодня в индустриальном парке «Боровский» (расположен в 20 км от Тюмени) состоялось торжественное открытие завода по овощной переработке компании «Прованс». На мероприятии присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Компания "Прованс" прошла большой путь: от небольшого цеха до завода, куда было направлено 220 млн руб. инвестиций, создано 80 рабочих мест»,— рассказал он.

Строительство завода «Прованс» началось в 2018 году. Компания производит готовые к употреблению овощные смеси и салаты. Ее наиболее крупными партнерами являются «Ашан», «Лента», «Metro», «KFC» и «Burger King». Готовую продукцию она поставляет в 25 регионов страны.

«Большинство наших поставщиков сырья – это местные производители. Они выращивают его для нас, а затем в гарантированных объемах поставляют для переработки»,— представитель завода Евгения Бурейко. По ее словам, полная загрузка предприятия ожидается к лету 2020 года. Она составит 200 т готовой продукции в месяц. «Это единственный завод на Урале по переработке плодоовощных и листовых культур, конкурентов здесь ему нет»,— подчеркнула она.

Евгений Минин