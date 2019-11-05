«Эконива» попросила новосибирские власти освободить ее от налога на имущество

Агрохолдинг «Эконива» попросил освободить структуру компании от налога на имущество в Новосибирской области. Об этом сообщил гендиректор УК «Эконива-АПК холдинг» Штефан Дюрр на заседании регионального инвестсовета в понедельник.

В структуру «Эконивы» входят три животноводческих комплекса в Новосибирской области на 13 тыс. голов крупного рогатого скота. По данным представителя компании, в селе Борково предприятие построено в 2015 году, в селе Елбань — в 2018 году. Третий животноводческий комплекс введен в эксплуатацию в 2017 году. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет более 8 млрд руб. «Хотелось бы упомянуть, что в других регионах, где представлена компания, налог на имущество даже не обсуждаем»,— сказал представитель «Эконивы» на заседании.

Инвестсовет Новосибирской области рекомендовал поддержать это предложение. «Инвесторы будут убеждать предоставить максимальную господдержку,— отметил губернатор Андрей Травников.— Правильно было бы представить информацию по проекту строительства молокоперерабатывающего завода. Я знаю, что были варианты размещения мощностей в соседних регионах, что в качестве площадок рассматривался и Новосибирск и Бердск».

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Оксана Павлова