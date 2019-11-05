Петербург вошел в первую тройку регионов по покупке новых автомобилей

Москва, Московская область и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов РФ по числу проданных новых машин. Всего за период с января в стране было куплено 1,13 млн автомобилей.

На долю Москвы пришлось 14% от всего объема реализованных за отчетный период машин или 158,4 тыс. единиц. Второе место рейтинга заняла Московская область с 101,8 тыс. купленных машин ( 9%). На третьем месте Петербург с долей рынка 6,6% и 75 тыс. проданных автомобилей. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

В первую десятку регионов вошли Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ростовская области.