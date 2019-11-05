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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Дону экс-полицейского приговорили к 8,5 годам строгого режима за взятку

Бывшего начальника межрайонного отдела №7 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Владимира Иванченко приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СУ РФ по региону.

Суд установил, что с 2016 по 2017 год Иванченко, находясь в Азове Ростовской области, систематически  лично  получал  взятки  от  жителя города. Деньги ему платили, чтобы полицейский не пресекал незаконную игорную деятельность на территории Азова и покровительствовал ее организаторам. Таким образом, за год Иванченко получил более 3 млн руб. Задержали экс-полицейского при получении очередной взятки.

Дарья Голякова


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