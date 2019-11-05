Житель Магнитогорска через суд добился компенсации за потерю имущества при взрыве дома

Центральный районный суд вынес решение по гражданскому иску жителя Магнитогорска Виктора Анашкевича, у которого погибли родители 31 декабря 2018 года во время взрыва дома №164 на улице Карла Маркса. Мужчина не мог получить компенсацию за утраченное при обрушении подъезда имущество, так как не был прописан в разрушенной квартире. Его требования были удовлетворены частично.

Виктор Анашкевич требовал выплатить ему 510 тыс. руб. в качестве компенсации за утраченное имущество, которое находилось в разрушенной взрывом квартире №330 (была расположена в полностью уничтоженном седьмом подъезде) дома №164 на улице Карла Маркса. Ответчиками выступали правительство Челябинской области, министерство социальных отношений региона, управление МЧС России по области.

Как сообщили в пресс-службе суда, Виктор Анашкевич был признан пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера. Принято решение о выделении ему единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. и финансовой помощи в размере 100 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.