Две улицы в Академическом обойдутся Екатеринбургу почти в 270 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила два конкурса по выбору подрядчиков, которые построят две улицы в Академическом микрорайоне. Как следует из конкурсной документации, речь идет о втором этапе возведения улицы Академика Сахарова, от Чкалова до Амундсена. Максимальная цена этого контракта составляет 199,465 млн руб.

Также мэрия ищет строителя для третьего этапа возведения улицы Амундсена, от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Максимальная цена этого контракта составляет 69,241 млн руб.

Источником финансирования всех работ станет местный бюджет. Заявки на конкурсы будут принимать до 15 ноября, в этот же день определят победителей. К выполнению условий контракта компании должны буду приступить сразу после подписания договора. Рабочую документацию по объектам необходимо разработать до 15 ноября 2021 года, а строительство завершить до 15 декабря 2021 года.