Руководить регоператором ТКО в Челябинской области будет экс-директор полетаевского полигона

В ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), которое является региональным операторе по обращению с отходами на большей территории Челябинской области, сменился руководитель. Алексей Бубнов уволился по собственному желанию. Он намерен переехать в другой регион и сменить место работы. Исполнять обязанности директора ЦКС будет экс-директор ООО «Полигон ТБО» Захид Камилов, сообщает пресс-служба регоператора. Захид Камилов ушел с поста гендиректора Полетаевского полигона 25 октября. Его место занял Александр Трубин.

Как сообщает пресс-служба ЦКС, новый руководитель считает приоритетной задачу по увеличению количества населенных пунктов, где оказывается услуга вывоза ТБО. Сейчас регоператор охватывает только 90% территории. В списке первоочередных целей также обновление коммунальной инфраструктуры и замена спецтехники на более современную.