Блогер Илья Варламов: Краснодару нужна транспортная реформа

Известный блогер и предприниматель Илья Варламов высказался в своем ЖЖ о необходимости скорейшего проведения в Краснодаре транспортной реформы. По его словам, южный город стойко ассоциируется у него с пробками на дорогах, и решить эту проблему можно только путем полного переориентирования городского бюджета от строительства дорог к развитию общественного транспорта.

«Нужно развивать трамвайную сеть, строить линию скоростного трамвая, обосабливать общественный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы не должны стоять в пробках. Нужно делать велодорожки, ограничивать парковку в центре, должна быть система жесткого наказания за нарушение правил парковки», - пишет господин Варламов.

Кроме того, по его словам, в столице Кубани необходимо останавливать строительство многоэтажных домов, давящих на транспортную систему города.

Дмитрий Михеенко