В Петербурге растет спрос на ИТ-специалистов

В Петербурге растет спрос на специалистов в области ИТ, сообщают аналитики компании HeadHunter. При этом в регионах Северо-Запада наблюдается обратная ситуация.

В Санкт-Петербурге за третий квартал текущего года было размещено на 12% больше предложений о работе для таких специалистов. По России объем предложения вырос на 4%. При этом в целом по регионам Северо-Запада (кроме Петербурга) специалисты отменили отрицательную динамику спроса на таких соискателей. Предложение работы для ИТ-специалистов разного профиля снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики добавили, что на данный момент соотношение активных резюме к открытым вакансиям в сфере ИТ и технологий составляет три резюме на одно предложение о работе