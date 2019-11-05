В Майкопе задержан предполагаемый убийца 16-летней девушки

Следственное управление по республике Адыгея установило подозреваемого в убийстве 16-летней Дарьи Шопиной, сообщило ведомство. Девушка пропала в Майкопе 24 мая 2019 года по дороге на тренировку, последний раз ее видели днем в центре города. Подозреваемым оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания, сообщили СУ СКР.

По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве, одновременно в Адыгее шли поисковые работы, сотрудники правоохранительных органов и МЧС, а также добровольцы обследовали зеленые зоны, дворы, гаражи, подвалы и чердаки. На водохранилище реки Белой была спущена вода, специалисты вели поиски на дне водохранилища. Однако до 5 ноября никаких новых сведений о поисках пропавшей Дарьи Шопиной не было.

Анна Перова, Краснодар