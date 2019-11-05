ГК «Таттелеком» увеличила чистую прибыль почти в три раза

Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за девять месяцев 2019 года составила по РСБУ 454,6 млн руб. , что на 192,5% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба ГК.

Выручка группы за январь-сентябрь 2019 года выросла на 3,6% по сравнению с прошлогодними результатами и составила 7 млрд руб. Показатель EBITDA с начала года увеличился на 20,6% и составил 2,09 млрд руб.

В группу компаний «Таттелеком» входят ПАО «Таттелеком», бренд «Летай» и ООО«ТМТ» — подразделение, занимающееся мобильной связью

По словам гендиректора ПАО «Таттелеком» Айрата Нурутдинова, в ближайшее время компания планирует «расширить продуктовую линейку и усилить сервисную составляющую».

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ГК «Таттелеком» за полгода выросла в два раза.

"Ъ-Казань"