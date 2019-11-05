С осужденной за причинение ущерба «Саратовэнерго» экс-руководителя УК взыскали 8,54 млн рублей

Арбитражный суд Саратовской области привлек к субсидиарной ответственности на сумму 10,4 млн руб. бывших руководителей УК ООО «Альянс» Анастасию Куклину и Станислава Фадеева. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Саратовэнерго».

С госпожи Куклиной суд постановил взыскать 8,54 млн руб., с господина Фадеева – 1,96 млн руб.

Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности послужило нарушение законодательства о банкротстве в связи с непередачей конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации. Дело о банкротстве УК ООО «Альянс» было возбуждено в 2017 году по заявлениюэнергокомпании. Общая сумма требований компании, включенных в реестр кредиторов, составила 4,3 млн руб.

Ранее в отношении Анастасии Куклиной был вынесен приговор по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, штрафу в размере 50 тыс. руб.

Прокурорская проверка показала, что средства, собранные с жителей за потребленную электроэнергию, направлялись не в «Саратовэнерго», а оставались на банковских счетах Анастасии Куклиной.

Марина Ковалева