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Фото: Андрей Абрамов

Новые автобусы получил Нижний Новгород в День народного единства

Прибывший подвижной состав работает на газомоторном топливе.

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В Нижний Новгород в День народного единства прибыла партия из 56 новых автобусов. В ближайшее время транспорт выйдет в рейс.


Об этом сообщила пресс-служба губернатора и областного правительства.

Низкопольные автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками. Кроме того, они оборудованы кондиционерами, которые в зимнее время работают на обогрев воздуха, а также валидаторами для оплаты проезда у каждой двери. О Других особенностях и плюсах этих автобусов рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

А глава города Владимир Панов сообщил, сколько всего в этом году появится новых автобусов.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде планируют синхронизировать движение общественного транспорта. Соответствующая работа, как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас проводится в администрации Нижнего Новгорода. Исполняющая обязанности замглавы администрации города и директор департамента транспорта Елена Лекомцева попросила руководителей частных компаний предложить меры для упорядочивания взаимоотношений между частными перевозчиками и «Нижегородпассажиравтотрансом». По ее словам, уже синхронизировано расписание транспорта, следующего по проспектам Гагарина и Ленина, а также по Московскому шоссе. Также, составлены расписания 84 маршрутов. На согласовании находятся расписания еще десяти. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте Центральной диспетчерской службы.

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