Число ДТП с погибшими и пострадавшими в Ростовской области сократилось на 22%

С начала года количество серьезных аварий в Ростовской области сократилось на 22%, сообщает управление информационной политики региона. Снижению таких ДТП способствует активный ремонт дорог, пропагандистско-воспитательная работа и комплексы фотовидеофиксации.

«Сегодня на территории области работают 268 приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них большая часть – передвижные комплексы "КРИС-П"», - передает пресс-служба слвоа заместителя губернатора региона Виктора Вовка.

За девять месяцев текущего года количество погибших в авариях сократилось более чем на 25%, а число пострадавших в ДТП уменьшилось на 20%.

Дарья Голякова