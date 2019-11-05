Адыгея в числе 10 субъектов РФ получит дополнительное финансирование

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание провёл Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Одним из главных стал вопрос о федеральной поддержке регионов. Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что субъекты РФ, показавшие высокие темпы экономического роста, уже в этом году получат 45 млрд. рублей в виде грантов на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Отдельно были озвучены меры дополнительной поддержки для повышения конкурентоспособности 10 курируемых членами Правительства РФ регионов, в число которых входит Республика Адыгея.

«Мы рассматриваем возможность в течение 5 лет до 100 млрд. рублей направить на меры поддержки этих 10 субъектов – помимо госпрограмм и нацпроектов, – на решение наиболее острых вопросов, которые снимали бы определённые ограничения, давали бы дополнительный стимул к их развитию», – отметил Виталий Мутко.

В рамках работы комиссии также были заслушаны предложения по сокращению избыточного регулирования на федеральном уровне полномочий регионов, повышению эффективности расходования региональных бюджетов, совершенствованию госуправления в субъектах Российской Федерации.

Комментируя результаты состоявшегося заседания, Глава Адыгеи подчеркнул актуальность и значимость поднимавшихся вопросов, взвешенность принятых решений.

«Ранее совместно с Минсельхозом России была сформирована дорожная карта для более динамичного развития Адыгеи. Мы чувствуем всестороннюю поддержку наших инициатив со стороны федерального центра. Принятые на сегодняшнем заседании решения и запланированные меры позволят республике решить многие важные вопросы в социальной сфере и экономике, обеспечить эффективное исполнение поставленных Владимиром Владимировичем Путиным задач в рамках нацпроектов, добиться повышения качества жизни наших граждан», – сказал Мурат Кумпилов.