Комиссия по Красной книге не согласовала пересадку растений от дома Алексеева У застройщика ООО «Дом на Провиантской» всё больше проблем.

Комиссия по Красной книге Нижегородской области проголосовала за сохранение краснокнижных растений у дома Ростислава Алексеева на улице Ульянова.

Об этом сообщает в инстаграме министерство экологии региона.

Заседание комиссии прошло 1 ноября в Кремле. В министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области обратился застройщик ООО «Дом на Провиантской», предложивший пересадить растения двух видов, занесенные в региональную Красную книгу. Эти растения попадают в зону застройки. При этом застройщик сослался на заключение специалистов биологического факультета ННГУ имени Лобачевского и ботанического сада этого же университета. В заключении говорится о неблагоприятных условиях произрастания краснокнижных растений и необходимости их пересадки с целью сохранения и размножения.

Однако члены комиссии проголосовали против пересадки растений.

Член комиссии, руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что, согласно федеральному законодательству, охраняются не только сами красноникжные виды растений, но и места их обитания. Поэтому пересадка растений нарушает федеральный закон. При этом непонятно, кто будет нести ответственность за судьбу растений при пересадке и после нее.

Напомним, что действия застройщика ООО «Дом на Провиантской» оказались в центре внимания 10 октября, когда представители застройщика попытались перенести забор, ограждающий строительную площадку, захватив часть придомовой территории Дома Ростислава Алексеева, где знаменитый конструктор прожил почти все свои нижегородские годы. Жильцы этого дома, среди которых родственники Ростислава Алексеева, выступили против, и к месту конфликта пришлось прибыть сотрудникам Росгвардии. В тот же день дочь Алексеева встала в одиночный пикет в Кремле, привлекая внимание к судьбе дома, являющегося объектом культурного наследия. Заместитель губернатора Сергей Морозов пригласил родственников Ростислава Алексеева на срочно собранное совещание, по итогам которого ситуация была взята на контроль и дано строгое указание о соблюдении всех требований закона при строительстве объекта. 29 октября минстрой региона отменил разрешение на строительство. Комментируя это решение «ЪFM Нижний Новгород», градозащитница Анна Давыдова пояснила тогда, что застройщик не учел в том числе, что в зону застройки входит участок произрастания краснокнижных растений, о произрастании которых здесь информация была с 2013 года.