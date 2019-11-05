Рынок лизинга спецтехники в ближайшие пять лет может расти до 30% ежегодно

ВТБ Лизинг представил собственные прогнозы по рынку лизинга спецтехники на прошедшей в Москве Национальной китайской выставке промышленного оборудования China Machinery. По словам операционного директора компании Сергея Маринича, в ближайшие пять лет его прирост может составлять 10-30% каждый год.



«При помощи лизинга китайские производители смогут увеличить свое присутствие на российском рынке. Сегодня американские Caterpillar и John Deer и японская Komatsu, входящие в топ-3 по объемам продаж спецтехники в мире, активно пользуются лизингом. В частности, эти производители разрабатывают специальные программы и развивают собственные лизинговые предприятия. Наша компания приглашает к активному сотрудничеству китайских машиностроителей. Мы создадим кастомизированное предложение для ваших клиентов, как делаем это для других производителей. Сегодня мы отмечаем интерес со стороны российских потребителей к китайской продукции. Мы оптимистично смотрим на потребности рынка в спецтехнике и считаем, что это направление является перспективным для роста нашей компании», - рассказал Сергей Маринич,

Согласно планам ВТБ Лизинг, объем продаж спецтехники в лизинг по итогам 2019 года должен достигнуть 14-15 млрд руб., что на 50-60% больше по сравнению с 2018 годом. По данным компании, за 9 месяцев этого года данный показатель уже достиг 11,7 млрд руб. За это время ВТБ Лизинг продал около 2,8 тыс. единиц спецтехники. Около 15% из этого объема приходится на китайских производителей, таких как SDLG, HANGCHA, HELI, XCMG, JAC.