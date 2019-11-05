В Ростове бывшего военкома приговорили к условному наказанию за взятку

Советский районный суд Ростова -на-Дону признал виновным бывшего военного комиссара Советского и Железнодорожного районов города полковника Сергея Харина в получении взятки от четырех призывников, не пожелавших проходить военную службу в армии ( ч. 2 ст. 290 УК РФ). В ходе судебного разбирательства офицер согласился с предъявленным ему обвинением, согласно которому он получил «за услугу» 160 тыс. руб. от подполковника медицинской службы Сергея Змушко, бывшего заместителя начальника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России». Суд приговорил полковника Харина к двум годам лишения свободы условно, назначив ему штраф в 250 тыс. руб. Ранее Ростовский гарнизонный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима военврача Сергея Змушко за посредничество во взяточничестве и мошенничество с использованием служебного положения.

Напомним, что подполковник Змушко был взят сотрудниками УФСб по Ростовской области с поличным в своем рабочем кабинете весной 2018 года. После ареста, он стал сотрудничать со следствием, признав вину до суда. Во время предварительного следствия он сообщил следователям, что также содействовал досрочному увольнению с военной службы подполковника Владислава Тиняева, который обратился к нему с соответствующей просьбой через начальника медпункта окружного штаба Елену Гулий. По словам Сергея Змушко, получив от Тиняева за услугу 165 тыс. руб., он оставил себе 50 тыс. руб., а оставшуюся сумму якобы передал начальнику отделения врачебно-летной экспертизы филиала №2 Владимиру Малёгину, действовавшему заодно с начальником филиала №2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» подполковником Евгением Выдышем. Однако Евгений Выдыш отрицает свою причастность к преступлению, утверждая, что его дело сфабриковано следователями, чтобы «убрать его с должности». Он обратился к военному прокурору с жалобой на незаконное уголовное преследование.

Более подробно об этом уголовном деле в материале “Ъ-Юг” «Военврач обратился к прокурору»

Олег Горяев